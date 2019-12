ULTIMA ORA! Declaratia EXLCUSIVA a presedintelui lui Poli Iasi dupa zvonurile ca si-a dat demisia: "O pot semna oricand!" Ce spune despre soarta lui Teja VIDEO

Poli Iasi trece printr-o perioada slaba in Liga 1.

Adrian Ambrosie, presedintele lui Poli Iasi, a vorbit la Ora exacta in sport despre zvonurile conform carora si-ar fi dat demisia de la conducerea echipei.

"A fost o demisie onorifica, tinand cont de situatia echipei. Am inceput un proiect onorific, am avut rezultate pozitive impreuna cu Mihai Teja. Ne-am facut treaba din punct de vedere administrativ, ne-am facut treaba si datoria fata de echipa si jucatori.

Dupa meciul cu Hermannstadt vom evalua jucatorii, ma pun la dispozitia consiliului, sa ma evalueze si pe mine si daca vor considera ca nu mi-am facut treaba si nu mi-am facut bine datoria din punct de vedere administratic, atunci demisia mea este onorifica in alb si o pot semna oricand.

Cand Mihai teja a venit la echipa, l-am primit cu onoruri. A venit fara pretentii mari, ne-a acceptat conditiile, a stiut la ce se inhama. Am avut o discutie verbala foarte clara, dincolo de contract, am spus ca in momentul in care ajungem la concluzia ca nu mai putem colabora, am vrea sa fie o despartire amiabila, fara probleme. Este adevarat ca pe fiecare antrenor il tin si rezultatele.

Din pacate, am avut rezultate mai putin favorabile in ultimele etape desi am avut un inceput un inceput fulminant, care ne-a dus pe inaltimi ametitoare. Cum spune si Gauss, dupa orice succes, urmeaza o curba descendenta. Asta e situatia, asteptam ultima etapa si vom analzia.

Daca consiliul director decide ca imi pot duce mandatul pana la capat, atunci imi voi continua munca in care este implicat si Mihai Teja.

Tinand cont ca anul trecut echipa din Voluntari s-a salvat cu si mai putine puncte, nu cred ca este compromis. Am avut obiectiv la inceputul campionatului sa fim in primele 10, inceputul ne-a dat sperante pentru play-off, insa rezultatele negative ne-au pastrat totusi in obiectivele noastre, locurile 1-10", a declarat Adrian Ambrosie la PRO X.