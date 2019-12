Pune conditii pentru a ramane! Cristiano Ronaldo vrea DOI JUCATORI la Juventus

Cristiano Ronaldo isi doreste doi jucatori la Juventus pentru a ramane la clubul italian si din sezonul 2020/2021.

Ronaldo mai are doi ani contract cu Juventus, iar marele sau vis este sa castige Liga Campionilor cu gruparea lombarda. Astfel, starul portughez le-a cerut sefilor lui Juve sa aduca jucatori din vara pentru a intari lotul.

Conform presei din Spania, Ronaldo ii vrea alaturi de el pe Erling Braut Haaland de la RB Salzburg si pe Jadon Sancho de la Borussia Dortmund. Haaland a impresionat in Liga Campionilor, marcand deja 8 goluri in 5 meciuri, in timp ce Sancho este unul din oamenii importanti din lotul Borussiei.

In cazul in care "dorintele" nu ii sunt indeplinite, Cristiano ar putea pleca la Inter Miami, in MLS, echipa patronata de David Beckham. Campiona Italiei nu renunta usor la serviciile portughezului cerand 140 de milioane de euro in schimbul sau.