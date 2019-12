DEZVALUIRI SENZATIONALE! O romanca din Iasi a fost MOTIVUL din spatele transferului lui Mutu la Inter! VIDEO

Adrian Mutu a jucat la Inter in sezonul 1999/2000.

Romanul reprezentat de Ioan Becali a semnat cu Inter Milano in anul 1999, in schimbul sumei de 6.5 milioane de euro. Mutu s-a transferat de la Dinamo la Inter. Ioan Becali a povestit in exclusivitate la PRO X detaliile transferului lui Mutu si motivul pentru care a ajuns sa joace la Inter desi el refuzase initial tranzactia.

"Cred ca Adrian si-a dat seama cand s-a retras din fotbal ca banii pe care i-a primit ca jucator nu ii va lua ca antrenor pana cand va creste. A zis sa devina un om de casa, mai ales ca a avut doua experiente esuate cu 2 sotii, cu 3 copii lasati in urma.

Cred ca va face o treaba buna, pentru ca e de un an si ceva, doi ani face o treaba buna, i-a priit. Mai ales ca a stat si pe la noi aici. E un baiat destept.

L-am cunoscut la 15 ani si mi-a zis ca are contract semnat cu fostul director sportiv de la Standard Liege si mi-a zis:

"- Ala mi-a dat 3000 de dolari.

- Ia ma 5000 de la mine, care e problema".

M-am dus sa il vad la Craiova, dupa l-am abordat, l-am luat si l-am crescut. L-am ascuns 10 zile in casa la mine, sa nu il ia Steaua sau Rapid. Mi-era ca il pacalesc astia, pana a venit Netoiu cu 700.000 prafuiti, scosi de nu stiu unde si l-a adus la Dinamo.

Nu am fost de acord cu cerintele celor de la Inter si ne-am ridicat sa plecam. Aveam oferta si de la Parma, dar preferam Inter. Cand coboram pe scari vine Lele Oriali, imi da o persoana la telefon care vorbea stricat romana, era mama lui. L-am intrebat ce se intampla. Mi-a zis ca mama lui e romanca originara din Iasi, l-a cunoscut pe tatal sau si nu a stat niciodata in Romania. Mi s-a facut pielea de gaina, m-a luat Oriali de gat, m-am intors si asa am semnat contractul", a declarat Ioan Becali la PRO X.