ULTIMA ORA | Danciulescu a luat decizia finala: reactie imediata dupa numirea lui Niculescu

Niculescu a fost anuntat in aceasta seara, iar maine dimineata va fi prezentat oficial dupa ce Florin Bratu isi va incheie si el intelegerea cu clubul. Niculescu a semnat un contract valabil pana in 2020.



Ionel Danciulescu va pleca de la Dinamo. Desi anuntase ca se gandeste sa ramana dupa plecarea lui Bratu desi isi anuntase in mod oficial plecarea inaintea meciului cu Poli Iasi, Danciulescu a luat decizia finala. Nu va ramane la Dinamo chiar daca a fost numit un nou antrenor.