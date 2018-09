Bratu: "Nu m-ar surprinde daca Danciulescu ar ramane!" Cum a comentat numirea lui Niculescu la Dinamo

Dinamo a anuntat oficial despartirea de Florin Bratu.

Tehnicianul este asteptat maine sa semneze oficial rezilierea contractului. Intre timp, in aceasta seara, Claudiu Niculescu este prezent la sediul clubului pentru a discuta cu presedintele Alexandru David si mai apoi cu patronul Ionut Negoita termenii contractului pe care urmeaza sa-l semneze.

Bratu spune ca nu este surprins de alegerea conducerii din "Stefan cel Mare".

"De ce sa ma surprinda? Nu, nu ma surprinde. Claudiu este un dinamovist adevarat, un om care a demonstrat ca antrenor. Si-a dorit dintotdeauna sa fie antrenorul lui Dinamo si se pare ca a venit momentul si ii doresc succes", a declarat Bratu pentru TelekomSport.

Bratu a comentat si posibilitatea ca Ionel Danciulescu sa continue alaturi de Dinamo dupa ce isi anuntase plecarea chiar inaintea partidei cu Iasi, meci pierdut de Dinamo, scor 0-1. Nici acest scenariu nu este unul total neasteptat pentru Bratu.

"Nu stiu, dar nu m-ar surprinde nici asta. Nu m-am certat niciodata cu Danciu, am avut momente in care am avut pareri diferite, dar noi niciodata nu ne-am certat incat sa ne dusmanim. Pur si simplu in anumite momente am avut pareri diferite. Eu n-am stiut, am vazut dupa aceea. A fost o declaratie neinspirata, trebuie sa mi-o asum si cred in continuare asta", a mai declarat Bratu.