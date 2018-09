OFICIAL | Dinamo a anuntat plecarea lui Bratu: "Clubul ii multumeste public". Cine se va ocupa de echipa pana la gasirea unui nou antrenor

Dinamo a anuntat oficial despartirea de Florin Bratu.

Dinamo a anuntat prin intermediul unui comunicat pe site-ul oficial al clubului despartirea de Florin Bratu.

Conducerea din Stefan cel Mare a confirmat informatia prezentata in aceasta dimineata de www.sport.ro, potrivit careia de pregatirea echipei la urmatorul meci se vor ocupa Iulian Mihaescu, Silviu Ion si Liviu Rusu, secunzii lui Bratu pana acum.

"FC Dinamo Bucuresti anunta prin intermediul site-ului oficial incheierea raporturilor contractuale, de comun acord, cu antrenorul principal Florin Bratu, dupa ultimele rezultate inregistrate de echipa din Stefan cel Mare in Liga 1 Betano.

Numit la conducerea tehnica in luna februarie a acestui an, Florin Bratu a debutat pe banca ros-albilor in sferturile de finala ale Cupei României, 0-1 cu CS U Craiova, a adunat 11 victorii, o remiza si doua esecuri, sezonul trecut, in 14 partide programate in campionat (play-out) si trei victorii, o remiza si cinci infrangeri in noua etape disputate in aceasta editie de campionat.

Clubul din Stefan cel Mare ii multumeste public fostului antrenor principal Florin Bratu pentru activitatea pe banca tehnica a dinamovistilor.

Iulian Mihaescu si Silviu Ion (antrenori secunzi), Catalin Grigore (antrenor portari) si Liviu Rusu (preparator fizic) se vor ocupa de pregatirea echipei inaintea meciului cu Dacia Unirea Braila, din Cupa Romaniei, a anuntat conducerea clubului.

Partida Dacia Unirea Braila vs Dinamo Bucuresti, contand pentru saisprezecimile Cupei Romaniei, se va disputa marti, 25 septembrie (ora 21:30), intr-o singura mansa, pe stadionul "Otelul" din Galati.

Mult succes in cariera, Florin Bratu", se arata in comunicatul lui Dinamo.