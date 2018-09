MOMENTE EMOTIONANTE | Danciulescu si-a anuntat plecarea de la Dinamo cu lacrimi in ochi: "Eu nu sunt important! Negoita nici nu a vorbit cu mine!"

Ionel Danciulescu i-a spus "Adio!" lui Dinamo.

Cu lacrimi in ochi, Danciulescu si-a anuntat plecarea de la Dinamo chiar cu cateva minute inainte de startul meciului crucial cu Iasi. Daca pierde aceasta partida, si Bratu ar putea pleca.

Danciulescu este de parere ca o eventuala plecare a lui Bratu ar fi cea mai mare greseala pe care ar putea s-o faca clubul. Doar presedintele Alexandru David a incercat sa-l convinga pe Danciulescu sa ramana. Negoita nu a vorbit cu el.

"Le multumesc din suflet ca s-au gandit la mine atunci cand m-am retras, sa ocup un post de conducere, dar am simtit ca trebuie sa fac un pas in spate. Am vorbit mult cu domnul David, cu domnul Negoita nu am vorbit. Domnul David a incercat sa ma convinga sa raman.

Cea mai mare greseala care s-ar putea face ar fi plecarea lui Florin Bratu. El trebuie sustinut in continuare. Dinamo nu sta nici in Danciulescu, nici intr-un vreun jucator. Sta in brand-ul Dinamo. Eu nu sunt important, toata lumea ar trebuie sa se concentreze la acest meci cu Iasi. Nu am discutat cu nimeni despre un viitor loc de munca", a declarat Ionel Danciulescu la DigiSport.