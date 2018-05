Roland Garros 2018 | PRINCIPALELE adversare ale Simonei Halep. Cu cine se bate pentru primul Grand Slam din cariera

Simona Halep e favorita principala anul acesta la Roland Garros.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Halep a devenit lider mondial in tenisul feminin si mai are un singur vis: castigarea unui trofeu de Grand Slam. A jucat finala de doua ori la Roland Garros si a pierdut de fiecare data. In 2014 cu Maria Sharapova si anul trecut, cu Jelena Ostapenko.

Ce s-a schimbat de atunci? Simona e lider mondial cu o mica pauza inca din luna octombrie a anului trecut, iar in ianuarie a mai pierdut dramatic o finala de Grand Slam, la Australian Open.

Cu un singur turneu castigat de cand e prima in topul WTA, pozitia Simonei din clasament e tot mai contestata.

Ea a avut rezultate modeste si impotriva jucatoarelor din top 10 WTA. Dar Roland Garros este turneul ei favorit si obiectivul princial din cariera sportivei din Constanta.

In plus, e obligata sa joace finala pentru a-si mentine pozitia din clasamentul mondial.

Expertii au ales principalele favorite din acest an, cu amendamentul ca surprize pot sa apara oricand.

Garbine Muguruza, Jelena Ostaopenko si Petra Kvitova sunt considerate principalele favorite la marele trofeu, alaturi de Simona Halep. Serena Williams a revenit dupa perioada de pauza, insa nu a fost inclusa de organizatori pe lista capilor de serie. Si Maria Sharapova se zbate sa revina in top, dupa perioada de suspendare pentru dopaj.

Cum arata cifrele favoritelor din acest an

Simona Halep

28-6 victorii/infrangeri in 2018

1 singur titlu in 2018

16 turnee castigate in cariera

6 turnee castigate pe zgura.

0 Grand Slam in palmares

Garbine Muguruza

15-9 victorii/infrangeri in 2018

1 singur titlu castigat in 2018

6 turee in total in cariera

1 turneu pe zgura castigat

2 Grand Slam in palmares

Jelena Ostapenko

11-11 victorii/infrangeri in 2018

0 titluri in 2018

2 turnee castigate in total

1 Grand Slam

Petra Kvitova

30-6 victorii/infrangeri in 2018

4 titluri in 2018

24 de turnee castigate in cariera

4 turnee castigate anul acesta

2 Grand Slam in cariera.

Cum arata lista capilor de serie.