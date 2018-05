OFICIAL! El este noul antrenor al Borussiei Dortmund: a semnat azi pe doua sezoane

Borussia Dortmund a oficializat astazi numirea lui Lucien Favre, antrenorul francez de 60 de ani care a activat in ultimele doua sezoane la Nice.

Favre ii ia astfel locul pe banca Borussiei lui Thomas Tuchel, care a devenit saptamana trecuta antrenorul lui PSG.

In cele trei sezoane petrecute la Dortmund, Tuchel a cucerit un singur trofeu, Cupa Germaniei.

Borussia Dortmund a terminat sezonul pe locul 4, dupa Bayern Munchen, Schalke si Hoffenheim, si va din toamna in grupele UEFA Champions League.

Lucien Favre a mai antrenat in Germania la Hertha Berlin (2007-09) si Borussia M'Gladbach (2011-15).

