Victorie sau misiune imposibila! Presiune uriasa pe Dan Petrescu in China! Guizhou joaca ACUM

Dan Petrescu incearca sa se salveze de la retrogradare.

Cu doar 2 victorii de la venirea la Guizhou, Dan Petrescu se afla sub presiune - echipa sa este pe ultimul loc in prima liga din China si are nevoie disperata de victorie in deplasarea de la Changchung, echipa aflata pe locul 12 in clasament.

Guizhou are 12 puncte dupa 21 de etape, fiind la 7 puncte sub Henan Jianye, prima echipa aflata deasupra liniei. In afara de acest meci, mai sunt 8 etape pana la sfarsitul campionatului.

Echipele de start:

Changchun Yatai: Fan Yi - Zhiyu Yan, Jie Sun, Nemanja, Rui Yu, Xiofei Zhang - Mierzejewski, Chao He, Guang Li - Long Tan, Ighalo

Guizhou Hengfeng: Boyang Su - Tang, Boli, Han, Zhao - Ilhamjan, Zheng, Min, Ji Chen - Trawally, Jelavic