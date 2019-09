ULTIMA ORA: Ce revenire! Gabi Enache e aproape sa semneze cu o campioana a Ligii 1! Are pe masa un contract pe doi ani

Gabi Enache (29 de ani) este pe cale sa revina in Liga 1.

Gabriel Enache, fost jucator la Astra, FCSB, Rubin Kazan, Partizan si Dunarea Calarasi, este pe cale sa revina in Liga 1. El se afla in negocieri avansate cu Astra Giurgiu, formatie in tricoul careia a mai jucat si de la care a plecat chiar la jumatatea sezonului in care aceasta a cucerit titlul Romaniei.

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, Enache este in negocieri avansate cu Astra Giurgiu si va semna cel mai probabil cu echipa lui Dan Alexa, urmand sa li se alaturi unor alti fosti jucatori de la FCSB: Budescu, Tamas, Matei si Radut.

Enache a mai jucat pentru Astra intre 2012 si 2016, bifand 102 aparitii. El are si 5 selectii in nationala Romaniei.

600.000 euro este cota de piata a lui Gabi Enache in acest moment