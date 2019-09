ULTIMA ORA | Vintila si-a adus secund la FCSB! Un "UEFAntastic" revine la echipa ros-albastra! Becali: "Vintila are libertate totala!"

FCSB are un nou antrenor secund.

FCSB s-a impus cu 1-0 pe terenul Craiovei, la debutul lui Victor Piturca pe banca "juvetilor". Juhvel Tsoumou a fost omul decisiv, el marcand golul izbavitor pe final, dupa o greseala flagranta a lui Mirko Pigliacelli.

Vintila si-a adus un nou secund la FCSB

Dupa victoria cu 1-0 de la Craiova, Bogdan Arges Vintila a reusit sa faca si un transfer important. El si-a adus un antrenor secund!

Ovidiu Petre, fost mijlocas "UEFAntastic" al ros-albastrilor, se va alatura lotului vicecampioanei.

Gigi Becali, patronul FCSB, spune ca Vintila are libertate totala in alcatuirea staffului si chiar in alcatuirea echipei.

"Ovidiu Petre...nu stiu! Eu i-am spus lui Vintila sa isi ia pe cine vrea, ca nu ma bag eu. Are mana libera la secunzi, are mana libera la pregatire, are mana libera in alcatuirea echipei, are mana libera peste tot! Eu nu ma implic pentru ca nu vreau! Daca vreau, ma implic! Dar acum nu vreau", a spus