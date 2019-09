BREAKING NEWS | CCA l-a pus pe Istvan Kovacs sa ii ceara scuze lui Coman pentru cuvintele de aseara! Mesajul OFICIAL transmis de arbitru

FRF a dat un comunicat in care prezinta o declaratie a lui Istvan Kovacs.

Istvan Kovacs a provocat discutii dupa ce i s-a adresat lui Florinel Coman cu "dispari" si "termina" la meciul dintre Craiova si FCSB, incheiat cu victoria oaspetilor, scor 1-0. In minutul 8 al partidei, Coman a cazut in careul Craiovei la contactul cu un fundas advers, dar Kovacs nu a fost impresionat si a considerat ca atacantul echipei ros-albastre a simulat. El i-a aratat cartonasul galben lui Coman, moment in care fotbalistul a cerut explicatii. "Crezi ca am simulat?", ar fi spus Florinel Coman.

CCA l-a pus pe Kovacs sa prezinte scuze publice

La nici 24 de ore de la eveniment, FRF a dat un comunicat de presa in care prezinta scuzele lui Istvan Kovacs.

"Cuvintele pe care le-am folosit nu au fost cele adecvate si cele care sunt recomandate de Comisia Centrala a Arbitrilor. Comportamentul meu nu a fost unul abuziv, dar recunosc ca am gresit. Imi cer scuze fata de jucator pentru cuvintele rostite. Am gresit, sunt om, am cedat presiunii partidei. Este prima data cand mi se intampla acest lucru si, cu siguranta, va fi si ultima oara. Sper ca arbitrii tineri sa ia doar lucrurile pozitive din comportamentul meu, nu partile negative!", a declarat Istvan Kovacs.