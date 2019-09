EXCLUSIV | "E cel mai bun jucator in momentul asta! Coman e pe 2!" "Specialist la atacanti", Becali se lauda ca a nimerit un fundas

FCSB s-a impus cu 1-0 in deplasarea de la Craiova, in derbyul etapei. Tsoumou a marcat unicul gol al partidei din Banie.

FCSB se afla pe un trend ascendent. Dupa o perioada neagra, formatia ros-albastra a reusit sa revina si sa le bata pe Viitorul si Craiova. Gigi Becali, patronul echipei ros-albastre, spune ca "FCSB va fi pe primul loc pana in decembrie".

Gigi Becali: "Pantiru e cel mai bun de la FCSB"

"Specialist la atacanti", dupa cum chiar el s-a autointitulat, Gigi Becali spune ca cel mai bun fotbalist de la FCSB este acum un fundas. Aparatorul stanga Ionut Pantiru, adus de la Poli Iasi, l-a impresionat cel mai mult. Becali a afirmat la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, ca "Pantiru e cel mai bun in momentul asta, urmat de Coman".

"Parerea mea este ca cel mai bun jucator de la FCSB acum este Pantiru! Eu cred ca Pantiru e cel mai bun la ora asta, apoi urmeaza Coman", a spus Gigi Becali IN DIRECT la PRO X.

400.000 euro este cota de piata a lui Ionut Pantiru in acest moment, potrivit transfermarkt.de



200.000 euro a platit FCSB pentru a-l transfera de la Iasi