Reactia lui Istvan Kovacs dupa ce i-a spus lui Coman sa DISPARA: "Imi pare rau! M-a provocat de doua ori!" Arbitrul a dezvaluit ce i-a spus atacantul FCSB-ului

Istvan Kovacs i-a spus lui Florinel Coman sa "dispara" in momentul in care fotbalistul FCSB-ului l-a intrebat de ce i-a fost aratat cartonasul galben in meciul de la Craiova.

FCSB s-a impus cu 1-0 in deplasarea de la Craiova. Juhvel Tsoumou a marcat la debutul pentru echipa ros-albastra si i-a administrat o infrangere lui Victor Piturca, si el aflat la primul meci pe banca oltenilor.

Meciul a fost marcat si de cateva evenimente controversate. Fiecare echipa a cerut cate un penalty. In minutul 8, Florinel Coman a cazut in careul Craiovei, iar arbitrul Istvan Kovacs i-a aratat galben pentru simulare. Coman l-a intrebat pe Kovacs daca i s-a parut ca a simulat, iar arbitrul i-a spus: "dispari".

Istvan Kovacs: "Imi pare rau pentru ce am spus! Coman m-a luat direct"

ProSport noteaza o prima reactia a lui Istvan Kovacs. Arbitrul a vorbit cu apropiatii dupa meci.

"Chiar imi pare rau de cele spuse. Asa e, am spus "dispari, dispari", se citeste pe buzele mele, e prima data cand se intampla asta, dar am preferat sa fac asa decat sa-l dau afara pentru ceea ce mi-a spus el. Decat sa stric spectacolul sportiv... nu a fost cel mai elegant mod de a discuta cu jucatorul, insa la fiecare meci asa de procedeaza, vorbeste urat si atunci, nu neaparat ca am o istorie cu el, dar nu discuta respectuos cu niciun arbitru. Intr-adevar e greseala mea ca m-am exprimat astfel. Regret, dar sunt om, am gresit.

El m-a luat asa direct: "Stii tu ce e ala penalty, ba? Stii tu ce e aia simulare, ba?

Asa a inceput, a zis de doua ori. Apoi a venit la mine, se vede pe imagine. Cand am avut contact vizual cu el, atunci s-a potolit si vorbea frumos, dar deja ma provocase de doua ori", a spus Kovacs, potrivit ProSport.