Gabi Enache vs. Gigi Becali. "L-am întrebat ce se întâmplă?" Replica patronului de la FCSB

"La un moment dat, am zis că m-au apreciat absolut toţi. Îmi aduc aminte de un meci cu Dinamo, am ratat eu prin minutul 5-6 şi am dat pe lângă bară. De acolo am înţeles că mi s-a tras, dar nu ştiu exact. A doua zi la antrenament nu m-au mai lăsat să mă antrenez.

Au venit la mine MM (n.r.: - Mihai Stoica) şi Dică, el era antrenor atunci: «Băi, Gabi, nu te mai lasă Gigi să te antrenezi». «Păi cum aşa?». Am plecat după la palat şi Luţu mi-a zis că nu primeşte pe nimeni (n.r.: - Gigi Becali).

M-a primit şi l-am întrebat ce se întâmplă. Mi-a zis direct că nu o să mai joc, gata. Mi-au dat şi lacrimile, aproape plângeam în faţa lui.Nu am avut probleme cu Gigi Becali, mai ales când era Reghe antrenor. Am fost exemplar la antrenamente, ca să nu-mi reproşeze nimeni nimic. Mă înţelegeam din priviri cu Reghe”, a declarat Gabi Enache, potrivit ProSport.