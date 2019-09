ULTIMA ORA | Becali a mai facut un transfer! Jucatorul care poate salva sezonul la FCSB semneaza pe un an cu ros-albastrii!

Becali a mai rezolvat un transfer.

UPDATE 21:30: Transferul a fost confirmat si de managerul sportiv al celor de la FCSB, Narcis Raducan.

"Mai avem verificarea medicala, cea sportiva s-a incheiat. Am zis ca e bine pentru toata lumea sa il vada pe Tsoumou in aceasta perioada. Ce importanta are motivul pentru care a fost dat afara de la Hermannstadt? Detectivi particulari nu suntem.



Cat timp, din punct de vedere sportiv, da satisfactie si are clauze legate de viata extrasportiva, suntem protejati. S-a prezentat destul de bine la pregatire. Antrenorii au fost multumiti. Zilele urmatoare vom semna un contract", a spus Narcis Raducan la Digi.

Juvhel Tsoumou (28 de ani), atacantul dat afara de Hermannstadt este noul jucator al celor de la FCSB anunta digisport.ro. Jucatorul va semna un contract pe un an cu optiune de prelungire pe inca doi ani si va castiga 10.000 de euro pe luna. Acesta a venit in probe la echipa antrenata de Bogdan Vintila la propunerea lui Narcis Raducan si l-a convins pe antrenorul ros-albastrilor ca merita sa faca parte din echipa. FCSB a disputat un meci amical contra echipei a doua a clubului, iar Tsomou a marcat doua goluri.

Becali l-a luat in vizor pe atacantul congolez dupa meciul FCSB-Hermannstadt din prima etapa a campionatului, incheiata cu scorul de 4-3 pentru ros-albastri, meci in care Tsomou a marcat un gol pentru sibieni.

550.000 de euro este cota lui Tsoumou pe transfermarkt.com. Acesta a mai evoluat in cariera la Frankfurt, Aachen, Plymouth, Hartberg, Senica, Mannheim, Burghausen si Ermis Aradippou.