FCSB, in topul celor mai titrate cluburi in istoria fotbalului: Liverpool depaseste echipa lui Becali cu doar un trofeu in plus! Cum arata clasamentul

FCSB nu a mai castigat titlul de patru ani in Romania, insa prinde topul celor mai titrate echipe din lume.

FCSB a castigat ultimele trofee in 2015 atunci cand o obtinut titlul de campioana, Cupa Romaniei si Supercupa. Englezii de la TheMirror i-au inclus pe ros-albastri in topul celor mai titrate cluburi din fotbal, iar FCSB ocupa locul 19, cu 58 de titluri.

Astfel, echipa patronata de Gigi Becali depaseste echipe precum Fenerbahce (locul 29, cu 43 de trofee), River Plate (locul 27, cu 48 de trofee), AC Milan (locul 25, cu 48 de trofee) sau Boca Juniors (locul 21, cu 55 de puncte). FCSB este devansata in acest clasament de Liverpool care are 59 de trofee. Barcelona, Real Madrid, Benfica sau Porto se afla in top 10.

Clasamentul este condus de Al Ahly din Egipt, cu 118 trofee, Rangers din Scotia e pe locul secund cu 115, iar podiumul este incheiat de Club Nacional din Uruguay, cu 113 trofee.

Englezii au luat in calcul in alcatuirea acestui top intreaga istorie a FCSB, de la infiintarea clubului din 1947 si pana in prezent. Jurnalistii englezi nu au tinut cont de faptul ca Gigi Becali a pierdut marca "Steaua" si poate pierde si palmaresul istoric al echipei.