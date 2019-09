"Indiferent de numele jucatorului, dam amenda!" Becali a inceput REVOLUTIA la FCSB! Regula impusa de patronul FCSB-ului: "Nu exista toleranta!"

FCSB a impus niste regului care trebuie respectate cu strictete de jucatori

FCSB se afla la cel mai slab start de sezon din istorie, se afla pe locul 11 in clasament cu doar 7 puncte dupa 8 etape. Mai mult decat atat, in lotul pregatit de Bogdan Vintila se afla cativa jucatori ca Gnohere, Pintilii, Adi Popa sau Balgradean care au kilograme in plus fata de limita admisa de club.

Gigi Becali a impus o noua regula la echipa si anume, jucatorii care vor depasi limita admisa de club, vor plati o amenda. Acest lucru a fost confirmat de Narcis Raducan, managerul sportiv al ros-albastrilor.

"Aici lucrurile sunt clare si nu ar trebuie sa existe toleranta. Disciplina este un lucru esential in fotbal si in orice societate. In cosecinta, am si facut public faptul ca noi am activat acel regulament de ordine interioara si lucrurile sunt clare. Jucatorii care au in plus platesc.

Daca lucrurile nu se opresc aici, nu vor juca si eu cred ca nimeni nu isi doreste sa ajunga in ipostaza asta. Avem saptamanal un cantar oficial, cum se intampla peste tot.

Si nu e vorba numai despre cantar, ci si despre intarzieri, gesturi, declaratii. E un sir lung. Asa cum au fost foarte multe beneficii, au si indatoriri pe care sper sa le respecte, altfel vor plati. Indiferent de numele jucatorului, inchidem ochii si dam amenda, nu conteaza cum il cheama", a declarat Narcis Raducan, la Telekomsport.

Narcis Raducan: "E adevarat ca suntem cam multi"



Managerul sportiv al celor de la FCSB a declarat ca vor mai pleca jucatorii de la FCSB.

"In acest moment mergem in formula aceasta. E adevarat ca suntem putin cam multi. Au fost situatii in care jucatorii nu au vrut sa plece la alte echipe, imprumut, sau noi ne-am razgandit pe ultima suta de metri si am considerat ca merita o sansa", a mai spus Narcis.