ULTIMA ORA | Craiova, aproape de o lovitura uriasa cu cateva zile inaintea derby-ului cu FCSB! Pe cine aduce Piturca

Victor Piturca este aproape de a da inca o o lovitura uriasa cu cateva zile inaintea derby-ului cu FCSB.

Dupa ce i-a adus pe Ivan, Matel si Cosic, Craiova este la un pas de a-l transfera si pe Goran Zakaric. Atacantul bosniac in varsta de 26 de ani este in probe la Craiova, informeaza Fanatik, si ar putea ajunge sub comanda lui Piturca din postura de fotbalist liber de contract.

Zakaric are o cota uriasa, 1.255.000 de euro, si a impresionat la Partizan Belgrad. In sezonul trecut, Zakaric a jucat 36 de meciuri, a marcat 7 goluri si a reusit 5 pase decisive. Zakaric s-a despartit de Partizan la inceputul acestei luni si este liber de contract.

Craiova si FCSB se vor intalni duminica, 15 septembrie, la ora 21:00.