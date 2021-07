"Uitati ce a fost, o luam de la zero!" Iuliu Muresan, mesaj clar pentru jucatorii dinamovisti

Noul presedinte de la Dinamo si-a intrat in rol.

"Cainii" se afla la a doua insolventa din ultimii ani, iar fanii din DDB au considerat aceasta ca fiind ultima solutie pentru a putea incerca redresarea clubului. Suporterii au adus si un presedinte cu experienta in Liga 1, Iuliu Muresan, fost la CFR sau Hermannstadt, iar conform lui Gabi Raduta, noul conducator din Stefan cel Mare a fost cinstit cu jucatorii la prima discutie avuta.

"Domnul Iuliu Muresan le-a tinut o sedinta si le-a spus sa uite de banii din urma. «Uitati ce a fost, o luam de la zero, incercam sa mergem mai departe». Bine, dansul este foarte bine intentionat. Si mie mi s-a parut de foarte mult bun simt pentru ca nu i-a mintit si le-a spus «Aveti rabdare, vedem ce se intampla».



Eu nu am interactionat cu dansul niciodata, numai ca imi inspira incredere educatia lui, locul de unde vine. A fost un lucru bun ca le-a spus sa nu se mai bazeze pe banii din trecut. Am inteles ca din 15 august o sa fie un moment in care o sa le plateasca niste bani, dar nici atunci cu siguranta. Pana nu isi gasesc un sponsor, este foarte greu sa plateasca datoriile", a spus Gabi Raduta, la Prosport.