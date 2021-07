Iuliu Muresan i-a cerut ajutorul lui Cristi Borcea! Raspunsul fostului actionar din "Groapa" nu a intarziat. Ce i-a transmis noului director executiv al lui Dinamo

Borcea i-a raspuns lui Iuliu Muresan!

Dinamo a intra in insolventa si l-a adus in "Groapa" pe Iuliu Muresan, cu speranta ca noul director executiv al "cainilor" va reusi sa repuna clubul pe linia de plutire.

La conferinta de presa, Muresan l-a invitat pe Cristi Borcea, fostul actionar din Stefan cel Mare, sa i se alature pentru a incerca impreuna sa o salveze pe Dinamo de la disparitie.

"Domnul Badea este implicat ca suporter. Nu este implicat in alt mod. Acum nu e implicat in clubul Dinamo, dar mi-ar placea sa se implice. Mi-ar placea sa vina si Borcea sa se implice financiar. Si multi alti dinamovisti", a sustinut Iuliu Muresan, in cadrul unei conferinte de presa.

Borcea nu vrea sa mai auda de Dinamo. Fostul actionar din "Groapa" a decis sa-si dedice timpul liber familiei.

"Voi fi toata viata dinamovist, chiar daca am suferit enorm din aceasta cauza, Repet, imi dedic timpul si existenta sotiei mele, Valentina, si copiilor mei, ei sunt tot ceea ce este mai important in viata mea. Doar ei conteaza pentru mine", a fost replica lui Cristi Borcea, potrivit gsp.ro.

Iuliu Muresan le-a mai condus intrecut pe CFR Cluj si Hermannstadt. Muresan va face echipa la Dinamo cu Razvan Zavaleanu, cel alaturi de care a reusit sa o scoata pe CFR din insolventa in 2017.