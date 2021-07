"Acest om a fost cel mai mare accident din istoria lui Dinamo!" Florin Prunea iese la atac si-l face praf pe fostul director sportiv din Stefan cel Mare

Prunea nu a avut mila in delcaratii.

Fost conducator al lui Dinamo in urma cu ceva timp, Florin Prunea a fost mereu un contestatar vehement al lui Mario Nicolae, care a activat ca si director sportiv in Stefan cel Mare in perioada ianuarie - iunie a acestui an. Fostul portar crede ca Nicolae a fost cea mai mare greseala a clubului din istorie, neavand calitatile necesare pentru a ajuta.

"Dinamo nu trebuie sa cedeze sub nicio forma si nu va ceda. Consider ca venirile lui Iuliu Muresan si Mihai Matei sunt foarte bune pentru situatia de acum de la echipa. Este bine ca Dinamo a scapat de acel individ Mario Nicolae. Acest om a fost cel mai mare accident din istoria lui Dinamo! Nici acum nu pot sa cred ce jucatori a putut sa aduca la Dinamo acest individ, iar unii erau de rasul-plansul, doar fotbalisti nu ii puteai numi.



Si oricum Mario asta a facut si alte prostii, dar nu este locul si timpul sa vorbim acum despre ele. Repet: a fost cel mai mare accident din istoria lui Dinamo si va dati seama ca nu a mai fost cazul sa fie tinut la echipa. Daca cei care l-au adus la inceputul anului pe Mario Nicolae erau multumiti de el de ce oare nu au mai tras acum sforile ca el sa ramana ? Hai sa fim seriosi.

Pai voi il comparati pe Matei cu individul asta de Mario Nicolae? Matei este cel mai bun director sportiv din Romania. Il cunosc foarte bine. In sfarsit echipa are un director sportiv adevarat. Ii urez noii conduceri multa bafta!", a declarat Prunea pentru Prosport.