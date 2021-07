Iuliu Muresan a fost prezentat oficial la Dinamo! "Multi jucatori m-au cautat si vor sa vina aici"

Iuliu Muresan a fost prezentat oficial, miercuri, in functia de director executiv al clubului Dinamo, desi initial era stabilit ca acesta va ocupa postul de administrator special.

"Dinamo este un club mare, cu o imagine foarte buna. Cu toate ca sunt probleme, acest proiect al suporterilor DDB este un proiect fantastic. In jur de 16.000 de persoane s-au unit si sunt convins ca numarul lor va creste. Din pacate, din cauza unor datorii acumulate si a unor greseli, s-a ajuns la solutia insolventei. Este o solutie prin care sa fie protejat clubul.

Am inceput sa evaluam situatia de la Dinamo, probleme sunt foarte multe. Ne asteptam sa fie probleme, dar nu chiar atat de multe. Eu am o vorba, problemele sunt de rezolvat. Deja am luat contact cu jucatorii, am avut niste discutii serioase cu ei. Jucatorii au restante, sunt nemultumiti, si sper ca vom ajunge la o concluzie pozitiva cu ei. Trebuie sa repunem echipa pe drumul normal, sa ne antrenam, sa jucam si un amical.

Suntem intr-o situatie in care facem evaluari, incercam sa verificam cat mai multe contracte. Incercam sa aflam situatia reala. Am incredere ca vom scoate clubul din insolventa, sper sa facem asta mai repede decat termenul pus de lege. Dinamo este un club atractiv, multi jucatori m-au cautat si vor sa vina aici. DDB are un rol foarte important, este un proiect foarte frumos. Ei sunt alaturi de echipa si din punct de vedere financiar, lucru unic aici", a declarat Iuliu Muresan, la prezentarea oficiala.