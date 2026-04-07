Fundașul central ucrainean Oleksandr Romanchuk (26 de ani) este aproape de un transfer la Werder Bremen, ocupanta locului 14 din Bundesliga.

Negocierile dintre Universitatea Craiova și Werder Bremen se află într-un stadiu avansat, după cum informează transferfeed.com.

Mutarea ar putea să îi aducă în conturi lui Mihai Rotaru o sumă importantă. Se negociază între două și trei milioane de euro, potrivit sursei citate.

Romanchuk, o piesă de bază la Craiova

Oleksandr Romanchuk se numără printre cei mai importanți fotbaliști ai Universității Craiova în sezonul curent. A adunat 40 de meciuri oficiale în toate competițiile, în care a marcat șase goluri și a oferit două pase decisive.

Pe 07.07.2025, Universitatea Craiova a plătit către Kryvbas (Ucraina) 750.000 de euro pentru Romanchuk. Contractul său cu formația din Bănie este valabil până pe 30.06.2028.