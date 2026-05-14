La Sibiu, pe Stadionul Municipal, cele două echipe au ajuns până la loviturile de departajare, după ce tabela de marcaj a indicat 0-0 atât la finalul timpului regulamentar, cât și la capătul celor 120 de minute.

Oltenii au triumfat după ce Iulian Cristea a ratat ultimul penalty al ”șepcilor roșii”

Primă uriașă la Universitatea Craiova după triumful din Cupa României. Banii puși pe masă de Rotaru

Pentru triumful din Cupa României, Mihai Rotaru, acționarul majoritar al Universității Craiova, dar și ceilalți acționari de la clubul din Bănie, au pregătit o primă consistentă pentru jucători.

Potrivit fanatik, fotbaliștii Universității Craiova vor împărți 200.000 de euro după ce au reușit să o învingă pe ”U” Cluj și să câștige primul trofeu al sezonului.

Universitatea Craiova este în cărți și pentru titlu. După opt etape în play-off, oltenii au bifat cinci victorii, o remiză și două înfrângeri și se află pe primul loc în clasament cu 46 de puncte, fiind la o lungime de locul secund ocupat de ”U” Cluj.

Filipe Coelho nu a primit medalie după triumful Craiovei în Cupa României! Ce s-a întâmplat

În momentul în care a început festivitatea de premiere, a apărut însă o situație incredibilă. Antrenorul Filipe Coelho nu a mai primit medalie de campion, deoarece organizatorii nu au mai avut suficiente medalii disponibile!

Concret, mai multe persoane din staff-ul administrativ al clubului au urcat pe scenă înaintea membrilor staff-ului tehnic, iar medaliile s-au terminat rapid.

Printre cei care au rămas fără medalie s-au numărat chiar Filipe Coelho, dar și Daniel Tudor, antrenorul cu portarii, alături de alți oameni din staff-ul tehnic.

Potrivit informațiilor noastre, în fața tehnicienilor au intrat pe podium membri ai personalului administrativ, inclusiv bucătari, oameni din zona logistică, magazioneri, șoferi sau bodyguarzi ai echipei.