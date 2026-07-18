„U” Cluj, anunț de ultimă oră despre Jovo Lukic

„U” Cluj, anunț de ultimă oră despre Jovo Lukic Superliga
Alexandru Hațieganu
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Ce se întâmplă cu golgheterul lui „U” Cluj, Jovo Lukic.

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Jovo Lukic

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Jovo Lukic (27 de ani), golgheterul sezonului trecut din Superliga României cu 18 goluri, s-a întors la „U” Cluj. 

Jovo Lukic, înapoi la „U” Cluj

„Șepcile roșii” au postat, pe pagina lor de Instagram, o fotografie în care apare atacantul bosniac cu descrierea: „Back in business” („Înapoi la treabă” în română). 

Jovo Lukic a jucat în două meciuri la Cupa Mondială, cu Canada (1-1) și Elveția (1-4), iar în primul a reușit chiar să înscrie în tricoul Bosniei. Ulterior, selecționerul Sergej Barbarez nu i-a mai dat minute la partidele cu Qatar (3-1) sau SUA (0-2).

Cristiano Bergodi: „Lukic nu va juca cu Farul. A venit aseară"

Absent de la dubla cu Dinamo Kiev din Europa League și de la Supercupa României contra Universității Craiova, Lukic abia s-a întors în România și se antrenează momentan separat la „U” Cluj.

Cristiano Bergodi a anunțat că este exclus ca Lukic să joace în prima etapă a Superligii, contra celor de la Farul Constanța, duminică.

„Lukic nu joacă. A venit aseară și are nevoie de vacanță, așa cum e și regulamentul FIFA. E un lucru firesc. Acum se pregătește separat și încet, încet îl vom băga pe teren. În acest meci nu va fi”, a spus Bergodi, înainte de „U” Cluj - Farul.

  • Rămâne de văzut dacă Lukic va fi apt pentru dubla cu norvegienii de la SK Brann, din turul II preliminar Conference League. Cele două partide sunt programate pe 23 și 30 iulie.

Bergodi are mai multe probleme de lot

Pe lângă Lukic, Cristiano Bergodi anunță că nu îl va avea nici pe Dino Mikanovic la partida cu Farul. De asemenea, stoperul Andrei Coubiș este incert, după problemele medicale înaintea returului cu Dinamo Kiev.

„La Mikanovic și Coubiș vom vedea azi, dar Mikanovic nu cred, mai are nevoie de câteva zile. La Coubiș vom vedea cum decurge acea mică problemă pe care o are”, a mai spus Bergodi.

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