Andrei Coubiș, nici măcar rezervă în U Cluj - Dinamo Kiev! Care este explicația

Andrei Coubiș, nici măcar rezervă în U Cluj - Dinamo Kiev! Care este explicația Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

U Cluj primește vizita lui Dinamo Kiev, astăzi, de la ora 20:30, în manșa secundă din turul 1 preliminar al Europa League. În tur, cele două au remizat, scor 0-0.

TAGS:
andrei coubisU ClujDinamo KievCristiano Bergodi
Din articol

Andrei Coubiș, nici măcar rezervă în U Cluj - Dinamo Kiev

Marea absență din primul 11 al lui U Cluj pentru această partidă este Andrei Coubiș (22 de ani). Fundașul central nu este nici măcar rezervă la duelul cu ucrainenii de pe Cluj Arena.

Din informațiile PRO TV, Coubiș ar fi acuzat probleme medicale, motiv pentru care Cristiano Bergodi nu l-a oprit în lot. În locul său a fost retras în defensivă Dorin Codrea, care face cuplu cu Iulian Cristea.

La interviul acordat cu câteva zeci de minute înainte de joc, Cristiano Bergodi s-a limitat să transmită că Andrei Coubiș "este indisponibil", fără a oferi alte detalii.

Absența lui Andrei Coubiș vine după o perioadă în care s-a scris că fundașul central se află pe lista mai multor cluburi din străinătate. Inclusiv președintele Radu Constantea recunoștea că stoperul a fost urmărit de scouteri la duelul tur cu Dinamo Kiev, disputat în Polonia.

  • Coubiș a jucat 90 de minute în manșa tur cu Dinamo Kiev (0-0) și a fost rezervă neutilizată în Supercupa României (1-1, 3-5 d.l.d.) contra Universității Craiova.

U Cluj - Dinamo Kiev | Echipele de start

  • U Cluj : Neofytos - Stanojev, Cristea, Codrea, Chipciu - Pinho, Drammeh - Ștefănescu, Bic, Mendy - Macalou
  • Rezerve: Lefter, Coșa, Chinteș, Trică, D. Nistor, Adams, Chukwu, Poulolo, Aliev, Techereș, G. Simion
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Dinamo Kiev : Nescheret - Kedziora, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak - Pikhalonok, Brazhko, Shaparenko - Voloshyn, Ponomarenko, Redushko
  • Rezerve: Olkhovyi, Surkis, Vivcharenko, Yarmolenko, Koroboc, Rubchynskyi, Ogundana, Lonwijk, Malysh, Buialskyi, Guerrero, Thiare
  • Antrenor: Igor Kostiuk
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a primit de la un altul 50.000 de euro ca să-i aducă o mașină din Germania. Ce a urmat
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a primit de la un altul 50.000 de euro ca să-i aducă o mașină din Germania. Ce a urmat
ULTIMELE STIRI
ACUM: U Cluj - Dinamo Kiev 0-0, în Europa League. Ardelenii, salvați de VAR și de bară în prima repriză
ACUM: U Cluj - Dinamo Kiev 0-0, în Europa League. Ardelenii, salvați de VAR și de bară în prima repriză
Jude Bellingham ”amenință” după meciul cu Argentina
Jude Bellingham ”amenință” după meciul cu Argentina
Dramatic! CFR Cluj și-a aflat prima adversară din Conference League după 14 lovituri de departajare
Dramatic! CFR Cluj și-a aflat prima adversară din Conference League după 14 lovituri de departajare
Cum a numit-o Ovidiu Burcă, antrenorul lui Sepsi, pe Rapid înaintea meciului direct
Cum a numit-o Ovidiu Burcă, antrenorul lui Sepsi, pe Rapid înaintea meciului direct
Pronosticul lui Emil Boc pentru „U” Cluj - Dinamo Kiev. Cum a fost surprins primarul pe stadion
Pronosticul lui Emil Boc pentru „U” Cluj - Dinamo Kiev. Cum a fost surprins primarul pe stadion
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Simona Halep se iubește cu "Regele Mezelurilor din Transilvania"! Miliardarul este cu 24 de ani mai în vârstă decât fosta mare tenismenă

Simona Halep se iubește cu "Regele Mezelurilor din Transilvania"! Miliardarul este cu 24 de ani mai în vârstă decât fosta mare tenismenă

Anunță transferul spectaculos al lui Ianis Hagi: "E unic! Cel mai bun din lume la capitolul ăsta"

Anunță transferul spectaculos al lui Ianis Hagi: "E unic! Cel mai bun din lume la capitolul ăsta"

Ultimul meci Spania - Argentina a fost anulat din cauza războiului din Iran

Ultimul meci Spania - Argentina a fost anulat din cauza războiului din Iran

Thomas Tuchel a oferit declarația serii după Anglia - Argentina 1-2: „Am zero regrete!”

Thomas Tuchel a oferit declarația serii după Anglia - Argentina 1-2: „Am zero regrete!”

Anglia - Argentina 1-2! Leo Messi face minuni și „La Albiceleste” joacă finala cu Spania

Anglia - Argentina 1-2! Leo Messi face minuni și „La Albiceleste” joacă finala cu Spania

FCSB, aproape de o mare lovitură! Au confirmat transferul, dar anunță: ”Este dezamăgire!”

FCSB, aproape de o mare lovitură! Au confirmat transferul, dar anunță: ”Este dezamăgire!”



Recomandarile redactiei
Jude Bellingham ”amenință” după meciul cu Argentina
Jude Bellingham ”amenință” după meciul cu Argentina
Dramatic! CFR Cluj și-a aflat prima adversară din Conference League după 14 lovituri de departajare
Dramatic! CFR Cluj și-a aflat prima adversară din Conference League după 14 lovituri de departajare
ACUM: U Cluj - Dinamo Kiev 0-0, în Europa League. Ardelenii, salvați de VAR și de bară în prima repriză
ACUM: U Cluj - Dinamo Kiev 0-0, în Europa League. Ardelenii, salvați de VAR și de bară în prima repriză
Cum a numit-o Ovidiu Burcă, antrenorul lui Sepsi, pe Rapid înaintea meciului direct
Cum a numit-o Ovidiu Burcă, antrenorul lui Sepsi, pe Rapid înaintea meciului direct
Pronosticul lui Emil Boc pentru „U” Cluj - Dinamo Kiev. Cum a fost surprins primarul pe stadion
Pronosticul lui Emil Boc pentru „U” Cluj - Dinamo Kiev. Cum a fost surprins primarul pe stadion
Alte subiecte de interes
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Decizia luată de Paulo Fonseca cu privire la Andrei Coubiș, convocat la AC Milan pentru primul amical al verii
Decizia luată de Paulo Fonseca cu privire la Andrei Coubiș, convocat la AC Milan pentru primul amical al verii
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Rezultatele din turul 2 preliminar Champions League și programul meciurilor din turul 3! Ce a făcut PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu
Rezultatele din turul 2 preliminar Champions League și programul meciurilor din turul 3! Ce a făcut PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu
Marian Barbu va fi ”central” în preliminariile UCL! La ce meci a fost delegat
Marian Barbu va fi ”central” în preliminariile UCL! La ce meci a fost delegat
CITESTE SI
Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

stirileprotv Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

stirileprotv SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

stirileprotv AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!