Andrei Coubiș, nici măcar rezervă în U Cluj - Dinamo Kiev! Care este explicația

Andrei Coubiș, nici măcar rezervă în U Cluj - Dinamo Kiev

Marea absență din primul 11 al lui U Cluj pentru această partidă este Andrei Coubiș (22 de ani). Fundașul central nu este nici măcar rezervă la duelul cu ucrainenii de pe Cluj Arena.

Din informațiile PRO TV, Coubiș ar fi acuzat probleme medicale, motiv pentru care Cristiano Bergodi nu l-a oprit în lot. În locul său a fost retras în defensivă Dorin Codrea, care face cuplu cu Iulian Cristea.

La interviul acordat cu câteva zeci de minute înainte de joc, Cristiano Bergodi s-a limitat să transmită că Andrei Coubiș "este indisponibil", fără a oferi alte detalii.

Absența lui Andrei Coubiș vine după o perioadă în care s-a scris că fundașul central se află pe lista mai multor cluburi din străinătate. Inclusiv președintele Radu Constantea recunoștea că stoperul a fost urmărit de scouteri la duelul tur cu Dinamo Kiev, disputat în Polonia.