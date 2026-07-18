Gazdele au deschis scorul rapid, în minutul 4. Nuno Pedro i-a pasat decisiv lui Joao Lameira, care l-a ”executat” pe Octavian Vâlceanu. În repriza secundă, Andrei Cordea a restabilit egalitatea, în minutul 58.

Același Nuno Pedro i-a pasat decisiv și lui Patrick, în minutul 86, care a adus victoria de partea gălățenilor. Oțelul a mai bătut-o pe CFR și în turul sezonului regulat trecut, atunci cu 4-1 la Galați.

Andrei Cordea, după eșecul de la Galați

După meci, Andrei Cordea a avut un mesaj dur pentru conducere. A explicat că nimeni nu le-a impus ardelenilor un obiectiv și că pentru el rămâne același din sezonul precedent: câștigarea campionatului.

”Am venit aici să câștigăm. Nu se aștepta nimeni să pierdem, dar n-am reușit. Nu ne-a ieșit nimic astăzi și nu am plecat de aici cu cele trei puncte, care erau obiectivul nostru. Din punctul meu de vedere, e normal să pară că situația nu e ok la club, atât timp cât nu avem niciun fundaș central care să poată juca.

Este normal că ne dorim asta. Se vede că cei doi nu sunt fundași centrali, dar ne-au ajutat cât au putut. Țin să le mulțumesc tuturor. Suntem uniți, încercăm să stăm cât mai mult împreună și să nu cădem în plasa a ceea ce se spune prin presă și la club. Nu-mi place mie să pierd, nu suport.

Pe mine cel mai mult mă interesează să câștig, indiferent că, nu știu, poate joacă atacantul fundaș central sau sunt sacrificați. Și Abeid, și Djokovic astăzi s-au sacrificat cât au putut. Doar asta mă apasă, că nu câștig. Dau totul pe teren ca să luăm cele trei puncte.

Pentru mine este același obiectiv. Din păcate, conducerea nu a venit să ne spună un obiectiv anume, dar obiectivul meu este același ca și anul trecut: câștigarea campionatului. Indiferent că mă faceți naiv și că nu mă credeți, eu cred”, a spus Cordea.

Cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, atacantul lateral se află la CFR Cluj din vara anului trecut. A marcat până acum 16 goluri și a oferit cinci pase decisive în 39 de meciuri.