Matteo Duțu (20 de ani), fundașul central crescut de AC Milan și Lazio, a semnat cu Dinamo până în vara anului 2029, iar ”câinii” vor plăti o sumă apropiată de 500.000 de euro, cu tot cu bonusuri, pentru a-l aduce.



Fundașul este al treilea jucător adus sub comanda lui Zeljko Kopic în această iarnă, după Valentin Țicu (25 de ani) și Ianis Târbă (19 ani). Sport.ro a discutat cu Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, despre impactul pe care-l va avea transferul lui Duțu asupra echipei.



Cum va arăta Dinamo după transferul lui Matteo Duțu



Fostul oficial al ”roș-albilor” nu crede că transferul lui Matteo Duțu va ”sparge” cuplul de fundași centrali al lui Dinamo, Kennedy Boateng - Nikita Stoinov. Acesta ar urma să intre treptat în echipă, având în vedere că nu are experiență la nivel de seniori.



”În mod normal, când ai un cuplu de fundași centrali sudat, nu poți intra titular. Cred că ăsta este proiectul care i-a fost prezentat lui Duțu, și-a dat seama că vine într-un cuplu sudat, în care trebuie să acumuleze destul de multă experiență, să intre la un ritm de seniori, să-și cunoască noii colegi.



Are un factor de adaptare favorabil, nu pune nimeni presiune pe el ca să performeze imediat. Îl felicit că a făcut această alegere, e normal să intre treptat într-un colectiv. Da, Dinamo va arăta la fel, cu Stoinov și Boateng, e normal să se întâmple lucrul ăsta. Lucrează foarte bine. Sigur, poate vor fi meciuri în care unul dintre ei va fi suspendat și va intra Duțu”, a spus Gabriel Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Dinamo a câștigat meciul cu Hermannstadt de la Sibiu, scor 2-1, și a urcat pe primul loc în campionat. Universitatea Craiova poate trece pe prima poziție dacă va câștiga în fața celor de la FC Botoșani sâmbătă, pe teren propriu. Și Rapid poate să o depășească pe Dinamo dacă se va impune în meciul de la Arad, cu UTA.



Povestea lui Matteo Duțu



Născut la Roma și crescut de Lazio, Duțu a fost promovat de către Maurizio Sarri la prima echipă a lazialilor în sezonul 2023-2024, când a stat pe banca de rezerve la un meci din grupele Champions League, 0-2 cu Atletico Madrid pe ”Civitas Metropolitano” în decembrie 2023.



După nu mai puțin de 13 sezoane petrecute ca junior la Lazio, timp în care cu formația Primavera a jucat inclusiv în UEFA Youth League, Duțu a avut de ales între Juventus Torino și AC Milan, câștig de cauză având ”Il Diavolo”, care i-a oferit în vara lui 2024 tânărului fundaș român un contract pe patru sezoane.

