Mai întâi, în minutul 23 al partidei, Veerman a executat bine un corner, iar internaționalul român a reluat cu capul în bara transversală.

Dennis Man, înlocuit la pauză în PSV - NAC Breda

Mai apoi, după golul prin care Driouech a deschis scorul, Dennis Man putea face 2-0 în minutul 32. Fotbalistul român a trecut de Rio Hillen, dar a trimis puțin pe lângă poartă.

Pe finalul primei reprize, PSV a încasat rapid două goluri, iar, la pauză, Peter Bosz a decis să facă două schimbări. Unul dintre jucătorii sacrificați a fost chiar internaționalul român. Man nu și-a mai făcut apariția pe teren pentru repriza secundă, iar, în locul său, pe teren a fost trimis Esmir Bajraktarevic.

Pentru cele 45 de minute jucate, Dennis Man a primit din partea site-ului specializat în statistici, SofaScore, nota 6,4.

