Cătălin Cîrjan (23 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a fost ofertat din Metalist Harkov, fosta adversară a ”câinilor” din cupele europene. În schimbul acestuia, gruparea din Ucraina ar fi gata să plătească nu mai puțin de patru milioane de euro.



Cătălin Cîrjan rămâne la Dinamo



Așa cum Sport.ro a scris, soarta transferului a stat în mâinile mijlocașului, care pare să fi decis să rămână la Dinamo. În mai multe rânduri, Cîrjan a anunțat că ar vrea să rămână la echipa sa de suflet cel puțin până la finalul acestui sezon, deoarece își dorește foarte mult un trofeu.



După toate zvonurile din ultima perioadă, Cîrjan a postat un mesaj motivațional înainte de meciul cu Universitatea Cluj, semn că este concentrat, în continuare, pe ce are de făcut la Dinamo.



”Pregătiți de luptă. Cu voi lângă noi!”, a scris Cîrjan, pe rețelele de socializare.

