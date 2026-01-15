FOTO Cătălin Cîrjan și-a anunțat decizia

Cătălin Cîrjan și-a anunțat decizia Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo își poate pierde căpitanul în această perioadă de mercato, după ce a primit o ofertă avantajoasă din partea lui Metalist Harkov.

TAGS:
Catalin CirjanDinamo
Din articol

Cătălin Cîrjan (23 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a fost ofertat din Metalist Harkov, fosta adversară a ”câinilor” din cupele europene. În schimbul acestuia, gruparea din Ucraina ar fi gata să plătească nu mai puțin de patru milioane de euro.

Cătălin Cîrjan rămâne la Dinamo

Așa cum Sport.ro a scris, soarta transferului a stat în mâinile mijlocașului, care pare să fi decis să rămână la Dinamo. În mai multe rânduri, Cîrjan a anunțat că ar vrea să rămână la echipa sa de suflet cel puțin până la finalul acestui sezon, deoarece își dorește foarte mult un trofeu.

După toate zvonurile din ultima perioadă, Cîrjan a postat un mesaj motivațional înainte de meciul cu Universitatea Cluj, semn că este concentrat, în continuare, pe ce are de făcut la Dinamo.

”Pregătiți de luptă. Cu voi lângă noi!”, a scris Cîrjan, pe rețelele de socializare.

La Dinamo, Cîrjan a bifat 12 goluri în 65 de apariții, dar și șapte pase decisive. Fotbalistul poartă pe braț banderola de căpitan la formația dirijată de Zeljko Kopic.

Ciprian Marica: ”Pentru club, suma este amețitoare”

„Sincer, nu mi-aș putea permite un jucător tânăr cu potențial și cu perspectivă să meargă în momentul ăsta în Ucraina. Sigur, pentru club suma este amețitoare. 4 milioane de euro sunt bani mulți. Știu ce se întâmplă acolo, știu chiar și de luptele de la Harkov și de Donețk. 

Este foarte periculos, ei în timpul antrenamentelor intră în buncăr. E o viață pe care ca fotbalist nu prea ți-o dorești”, a spus Ciprian Marica, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un tânăr din Vaslui a primit în cont, din greșeală, 60.000 lei de la o firmă, care apoi l-a contactat. Ce a urmat
Un tânăr din Vaslui a primit în cont, din greșeală, 60.000 lei de la o firmă, care apoi l-a contactat. Ce a urmat
ARTICOLE PE SUBIECT
Veste excelentă pentru Dinamo! Ce se întâmplă cu transferul lui Lisav Eissat
Veste excelentă pentru Dinamo! Ce se întâmplă cu transferul lui Lisav Eissat
ULTIMELE STIRI
Fostul antrenor al lui Cristi Chivu de la națională a tras imediat concluzia: „Este unul dintre puținii care nu face asta”
Fostul antrenor al lui Cristi Chivu de la națională a tras imediat concluzia: „Este unul dintre puținii care nu face asta”
OUT de la Dinamo: ”Mulțumim și mult succes în carieră”
OUT de la Dinamo: ”Mulțumim și mult succes în carieră”
Coman, victima unui fault criminal: faza care l-a „rupt“, greu de privit!
Coman, victima unui fault criminal: faza care l-a „rupt“, greu de privit!
Dinamo - FCSB în deșert: Coman s-a accidentat. Echipa lui Contra, premieră nefericită
Dinamo - FCSB în deșert: Coman s-a accidentat. Echipa lui Contra, premieră nefericită
Acuzații grave ale lui Michel Platini către Gianni Infantino: „A devenit autocrat”
Acuzații grave ale lui Michel Platini către Gianni Infantino: „A devenit autocrat”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!

Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Telenovela s-a încheiat! CFR Cluj a luat decizia în cazul lui Ciprian Deac

Telenovela s-a încheiat! CFR Cluj a luat decizia în cazul lui Ciprian Deac

Lovitură! I-a fost reziliat contractul cu două zile înainte de FC Argeș - FCSB: „Mult succes în carieră”

Lovitură! I-a fost reziliat contractul cu două zile înainte de FC Argeș - FCSB: „Mult succes în carieră”

Transferul carierei chiar înainte de FC Argeș - FCSB

Transferul carierei chiar înainte de FC Argeș - FCSB



Recomandarile redactiei
OUT de la Dinamo: ”Mulțumim și mult succes în carieră”
OUT de la Dinamo: ”Mulțumim și mult succes în carieră”
Coman, victima unui fault criminal: faza care l-a „rupt“, greu de privit!
Coman, victima unui fault criminal: faza care l-a „rupt“, greu de privit!
United, asta ar fi lovitura anului: „Aduceți-l, dacă vreți trofee din nou!“
United, asta ar fi lovitura anului: „Aduceți-l, dacă vreți trofee din nou!“
Spaniolii condamnă scandările rasiste la adresa lui Vinicius: ”Suntem alături de tine”
Spaniolii condamnă scandările rasiste la adresa lui Vinicius: ”Suntem alături de tine”
Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă ”femeia de fier” din UFC
Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă ”femeia de fier” din UFC
Alte subiecte de interes
La război, în câmpul 'dușmanului'. Cum a fost primit Cătălin Cîrjan de rapidiști
La război, în câmpul 'dușmanului'. Cum a fost primit Cătălin Cîrjan de rapidiști
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

stirileprotv Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Un nou val de ger în toată România. Meteorologii anunță temperaturi de până la -16 grade. Cod galben în patru județe

stirileprotv Un nou val de ger în toată România. Meteorologii anunță temperaturi de până la -16 grade. Cod galben în patru județe

Ce nu se spune despre Mihai Eminescu. Curiozități și lucruri mai puțin știute din viața poetului

stirileprotv Ce nu se spune despre Mihai Eminescu. Curiozități și lucruri mai puțin știute din viața poetului

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!