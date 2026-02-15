Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, FCSB, în etapa a 27-a din Superligă. Unicul gol al derby-ului a fost marcat de Al Hamlawi în minutul 23.
Analiza lui Elias Charalambous după Universitatea Craiova - FCSB 1-0
La finalul confruntării, antrenorul Elias Charalambous a subliniat că marea problemă a celor de la FCSB contra oltenilor a fost reprezentată de risipirea ocaziilor.
„Am avut câteva probleme la mingile lungi. Au fost câteva greșeli, a trebuit să corectăm câteva lucruri. În repriza a doua am dominat. Am avut câteva ocazii.
Așa e fotbalul. Când nu dai gol, nu poți să câștigi. Am făcut tot ce am putut! Asta este principala problemă, că nu marcăm goluri. În repriza a doua noi am fost echipa care a dominat meciul.
Elias Charalambous: „Vom avem trei meciuri, trei finale”
Sper ca săptămâna viitoare Tănase să fie cu noi, la fel și Thiam. Vom ști mai multe săptămâna viitoare. Bîrligea a fost acolo, nu a marcat, dar a creat ocazii. Câteodată intră, câteodată nu!
Vom avem trei meciuri, trei finale. Echipa a avut reacție, a jucat fotbal. Dacă nu aveam atitudine, atunci aș fi fost supărat”, a declarat Elias Charalambous, la flash-interviuri.
Echipele utilizate
- Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk (Stevanovic 82'), Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora (Samuel Teles 90'), D. Matei (Băsceanu 83'), T. Băluţă, Cicâldău (Mekvabishvili 66'), Bancu – Al Hawlawi, Etim. Antrenor: Filipe Coelho
- FCSB: M. Popa – V. Creţu, Duarte, Graovac (Baba Alhassan 46'), Radunovic - Lixandru, Joao Paulo (M. Toma 90') - Miculescu, Olaru, Cisotti (Octavian Popescu 80') – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous
- Cartonaşe galbene: Carlos Mora 41', Romanchuk 76', Screciu 80' / Bîrligea 8', Graovac 39', V. Creţu 45+1'
- Arbitri: Marian Barbu - George Neacşu, Adrian Vornicu
- Arbitri VAR: Marcel Bîrsan - Mihai Marica