Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, FCSB, în etapa a 27-a din Superligă. Unicul gol al derby-ului a fost marcat de Al Hamlawi în minutul 23.

Darius Olaru, afectat după Universitatea Craiova - FCSB 1-0

După încheierea jocului, Darius Olaru s-a arătat afectat de înfrângerea suferită, găsindu-și cu greu cuvintele. Căpitanul campioanei en-titre a recunoscut că el și coechipierii săi trec printr-un moment greu și se află sub presiune.

„O partidă dificilă cu liderul campionatului. Din păcate pentru noi am pierdut în această seară. Nu avem ce să facem decât să mergem mai departe.

E foarte greu! Am venit după trei victorii la rând. Aveam un moment bun. Din păcate, nu am reușit să facem un meci bun. Am început bine cu trei situații, după au controlat meciul. A doua repriză a fost a noastră. Cred că dacă eram mai atenți meritam măcar un egal.

Jocul greșeala așteaptă. Nu am profitat de greșelile lor. Mergem mai departe. Dacă găseam explicația, nu ajungeam în această postură. Să jucăm cu atâta presiune. Știm că la fiecare meci trebuie să jucăm la victorie.

Olaru: „Nu mai avem nimic de pierdut”

Nu mai avem nimic de pierdut. Trei meciuri, trei finale, aici ne arătam caracterul. Trebuie să câștigăm tot și trebuie să sperăm că vom avea și noroc la rezultate.

Vreau să joc în continuare și să cred în șansa noastră. Atât timp cât există speranțe eu cred în continuare și sper ca toată echipa să creadă”, a declarat Darius Olaru, la flash-interviuri.

