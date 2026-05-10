Rapid ocupă locul 5 în Superliga României, cu 32 de puncte acumulate după scurgerea a opt etape din faza play-out-ului (o victorie, un egal, șase înfrângeri).

În acest sezon, se părea că lotul giuleștenilor reacționa cum dorește antrenorul Costel Gâlcă, iar Rapid simțea chiar că poate câștiga un titlu istoric! Deși spunea că giuleștenii au un lot puternic înainte să preia postul, se pare că ritmul nu a mers până la capăt, iar acum sunt tot mai frecvente discuțiile din spațiul public legate de eventuala plecare a lui Gâlcă.

Se pare că anunțul va fi făcut la finalul sezonului, iar până la acel moment conducerea va hotărî pe cine va decide să angajeze în locul acestuia.

Rapid se gândește să îi ofere șanse mai multe lui Rareș Pop

Indiferent ce se va întâmpla, oamenii din cadrul Rapidului se uită la jucătorii cedați la alte formații sub formă de împrumut, iar unul dintre cei care au dat cel mai bun randament, dacă nu chiar cel mai bun randament, este Rareș Pop, extremă dreapta care a trecut la Petrolul până în vară.

În ianuarie 2026, fotbalistul a fost trimis sub formă de împrumut la Petrolul Ploiești până la finalul actualei stagiuni. Extrema Rapidului a bifat doar șapte apariții în Superliga României, unde a înscris un gol și a pasat decisiv o dată până să facă trecerea la Petrolul.

Din informațiile Sport.ro, evoluțiile lui Pop îi fac pe cei din cadrul clubului Rapid, pe oamenii ocupați de observarea fotbaliștilor împrumutați la alte echipe, să ofere altă perspectivă situației extremei, care la Ploiești a adunat 15 meciuri, trei goluri și două pase decisive.

Și jocul în sine al lui Pop este remarcat de cei de la Rapid, care este posibil, totuși, ca după pregătirea de vară să rămână în cadrul lotului de jucători, pentru întrecerea următoare de Superliga României.

Rareș Pop, evoluții solide la Petrolul, în play-out-ul din Superliga României

Pe Rareș Pop, giuleștenii l-au adus de la UTA în vara lui 2024 pentru 700.000 de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe tânărul jucător la 600.000 de euro.

Pop a adunat 34 de partide pentru Rapid, cinci goluri și trei pase decisive.