"Am fost cu tata la meci la Dinamo. Cand ne-am urcat in masina sa venim acasa, i-am zis ca nu ma mai duc niciodata la Dinamo!" Dezvaluiri GENIALE ale lui Octavian Popescu!

Pustiul care a impresionat in acest sezon la FCSB are o istorie si in Stefan cel Mare. :)

Tatal lui a incercat sa-l indrepte emotional spre Dinamo, echipa cu care simpatizeaza. N-a avut succes. :) Popescu spune ca i-a cerut tatalui sau sa nu-l mai ia niciodata la meciurile 'cainilor'. Mijlocasul ofensiv viseaza sa fie ca Neymar si isi propune sa ajunga intr-o zi in La Liga. Cu clipurile lui Neymar se si motiveaza inaintea partidelor jucate pentru FCSB. Se uita la video-uri pe Youtube inainte de meciuri.

"Am fost cu tata la Dinamo la meci, el tine cu Dinamo. Cand ne-am urcat in masina sa venim acasa, i-am zis: nu mai vreau sa merg niciodata la meci la Dinamo. Ma uitam la meciuri la TV, mi-a placut tot mai mult sa joc, am inceput la Titu. S-a desfiintat echipa, o luna n-am jucat nicaieri, apoi am mers la Nucet, dupa la Bucuresti. Ma simt onorat sa joc la FCSB, staff-ul imi da foarte mare incredere, sunt fericit.

Imi place mult de Neymar, dribleaza, paseaza, imi place stilul lui. Sunt perseverent, muncitor si driblez foarte bine. Inainte de meciuri, ascult muzica si cateodata ma uit la videoclipuri cu Neymar pe Youtube. As vrea sa ajung in Spania, in La Liga. Mi se pare campionatul mai pe tehnica, mai usor. As fi foarte bucuros sa joc pentru Romania, sunt tanar, am mult de muncit. Am multi ani in fata, sper sa-mi fac treaba cat mai bine, asteptam si convocarea", a spus Popescu pentru sponsorul FCSB - Betano.



#interviu #Octavian #Popescu #Betano - interviu exclusiv oferit de Octavian Popescu partenerilor noștri de la Betano Romania.