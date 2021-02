Este FCSB dependenta de Octavian Popescu?! Ce raspuns a dat Toni Petrea

Octavian Popescu este noua senzatie a fotbalului romanesc.

Pustiul in varsta de doar 18 ani a devenit titular in echipa lui Toni Petrea si a uimit pe toata lumea cu maturitatea pe care a aratat-o in joc. Intrebat daca Popescu a devenit un jucator indispensabil pentru FCSB, antrenorul ros-albastrilor a raspuns: "Este un jucator tanar, valoros, mai avem si alti jucatori valorosi, dar ceea ce ma preocupa pe mine este grupul, echipa in ansamblu si nu neaparat un jucator anume. Bineinteles, la ce calitati au pot decide anumite situatii din joc care pot duce la castigarea unui meci. Dar, ma preocupa grupul si echipa in primul rand", a spus Petrea.

FCSB va juca duminica seara impotriva lui Hermannstadt, iar fotbalistii echipie lui Gigi Becali isi pot lua revansa dupa ce au fost eliminati de catre Dinamo in optimile Cupei Romaniei.