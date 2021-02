"De asta le este teama!" De ce nu era lasat Octavian Popescu la nationala de catre oficialii Craiovei! "Mai sunt si alti copii in situatia lui"

Octavian Popescu s-a remarcat drept unul dintre cei mai in forma tineri jucatori romani ai momentului.

Povestea transferului sau de la Craiova la FCSB a fost intens dezbatuta in presa din Romania, unii aducand in atentie faptul ca fotbalistul nu ar fi vrut sa ramana in Banie din cauza ca nu i se permitea sa mearga la echipele nationale de juniori atunci cand era convocat.

Managerul departamentului de scouting al FRF a vorbit despre aceasta situatie. Ion Geolgau s-a declarat suparat din cauza ca oltenii nu au spus adevarul cu privire la absenta lui Octavian Popescu de la loturile de juniori ale Romaniei.

Fostul fotbalist trecut pe la Universitatea Craiova a mentionat si ca detine o serie de documente in care apare clar faptul ca oficialii clubului craiovean i-au interzis pustiului sa se prezinte la nationala.

"L-am chemat la echipa nationala. Cei de la Craiova nu au vrut sa ii dea drumul la lot, iar faptul ca nu au curajul sa vina public si sa spuna ca nu l-au lasat din anumite motive ma dezamageste. Eu stiu ca sunt niste tipi corecti in club, dar probabil le este teama, nu stiu de ce sau de cine, de suporteri, chiar nu-mi dau seama. Eu nu i-am sunat sa le cer socoteala.

Pot oricand sa ies sa vorbesc, intrucat mai multi comentatori sportivi ne critica pentru faptul ca Octavian Popescu nu are meciuri la echipa nationala. Nu are si nu din cauza noastra, a departamentului de scouting al FRF. L-au acuzat pe Mihai Stoichita. Nu ii iau apararea, el stie sa se apere. Craiova ar trebui sa iasa si sa spuna, sa dea un comunicat. Eu stiu, dar e treaba lor acolo.

In situatia lui Octavian Popescu mai sunt si alti copii care nu sunt lasati la selectii, fiindca le este teama sa nu vina cluburi mai bine organizate si sa ii ia. Noi nu avem nicio putere, nu putem sa obligam.

Sa stie cei de la Craiova ca eu am documente in care explica de ce nu e lasat, dar asa, laitmotiv. Nu vreau sa le fac publice, iubesc prea mult acel club ca sa arunc cu o piatra in ei, dar e vorba de meseria mea. Lumea ma acuza de incompetenta.

Nu spun ca sunt cel mai bun, dar am in urma vreo 30 de copii pe care i-am descoperit de tineri, vorbind de Lutu, Danciulescu, Stoican. Sunt destui care sa inteleaga situatia si sa discute direct cu Craiova, nu sa mai acuze Federatia Romana de Fotbal", a declarat Ion Geolgau, potrivit Fanatik.