Cu cine sta in camera la FCSB noua senzatie din Liga 1, Octavian Popescu! "Sunt prieteni foarte buni"

Octavian Popescu este unul dintre cei mai talentati tineri fotbalisti care evolueaza in Liga 1.

Mihai Badea, omul care l-a descoperit pe pustiul de la FCSB a facut dezvaluiri despre fotbalist. Badea a sustinut ca tatal lui l-a vazut pe Popescu la un meci jucat de Nucet, iar fostul director general al lui Regal Bucuresti a hotarat sa il aduca in academia lui.

De asemenea, fostul director de la Regal Bucuresti a spus ca Popescu a hotarat sa stea in camera cu Ovidiu Perianu din momentul cand a fost promovat la prima echipa a FCSB-ului.

"Tavi si Perianu sunt foarte buni prieteni. Ei si la Steaua stau in aceeasi camera. Cu Tavi este o poveste foarte frumoasa, tatal meu l-a vazut prima data. A mers la un meci si dupa mi-a zis ca e un 'decar' bun la Nucet, l-a vazut la o competitie organizata la Buftea. Eu i-am zis, du-te, ba, cu Nucetul tau.

In aceeasi perioada m-am dus si eu sa vad un meci si cei de la Nucet erau in spatele meu. Mi-am adus aminte de ce mi-a zis tata si m-am intors: care e decarul, ala, ma? El ridica mana: 'Eu'. Asa l-am vazut prima data", a dezvaluit Mihai Badea pentru AntenaSport.

In actualul sezon, Octavian Popescu a jucat 19 meciuri in tricoul FCSB-ului, a inscris un gol si a oferit 6 pase decisive. Potrivit Transfermarkt, jucatorul in varsta de 18 ani este evaluat la 350.000 de euro.