"Trebuie sa ne rugam sa scape de retrogradare!" Ce spune Cristi Borcea despre revenirea la Dinamo! "Eu ii obisnuisem cu performanta!"

Cristi Borcea a comentat schimbarile care au loc in aceasta perioada la Dinamo.

El a vorbit, la Telekom Sport, despre ce inseamna pentru echipa revenirea lui Gigi Multescu si Cornel Talnar si despre cat de dispus este el sa revina in Stefan cel Mare.

"Chiar daca am avut peste 5 ani de detentie din cauza unor abuzuri ale timpurilor, ca asa s-a inceput, cu noi, consider ca a fost cea mai frumoasa perioada din istoria lui Dinamo cu echipa deceniului, din 2000-2010, si cele mai multe trofee. A fost cel mai mare vis al unui copil pornit din galerie sa ajunga sa conduca clubul vietii lui. Vis mai mare ca asta nu cred ca exista.

Acum n-as mai reveni. Deloc. Nu mai am puterea, moralul, am trecut prin prea multe ca sa mai pot reveni, pentru ca toata lumea se asteapta in momentul in care revine Borcea sa ne batem la campionat, in cupele europene. Eu cand luam locul 2, imi vopseau gardurile. Era razboi la noi daca eram pe locul 2. Ca sa ne intelegem. Ii obisnuisem cu performanta. Acum, cel mai mult mi-as dori sa nu traim aceasta drama. Noi, dinamovistii, trebuie sa ne rugam sa scape Dinamo de retrogradare. E o drama.

Mizez mult pe experienta lui Multescu si a lui Talnar de a-i motiva. Imi pare rau de Mihalcea, eu cred in Mihalcea, e un antrenor foarte bun, e un antrenor tanar si va avea un viitor, dar eu cred ca Dinamo nu va mai pierde niciun meci. Este un cuplu cu experienta, eu ii cunosc pe amandoi, am lucrat cu amandoi.

Cu Talnar am lucrat 5-6 perioade. Cred ca isi vor da seama de situatie, suporterii sunt langa ei, se zbat pentru ei, se imprumuta sa le achite salariile, se fac eforturi, trebuie sa vina si din partea lor. Cel mai important e sa alerge pe teren", a declarat Cristi Borcea.