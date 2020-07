VIDEO EPIC! Becali, CRIZA DE RAS in fata presei! Ce reactie a avut cand a aflat ca Dinamo cere despagubiri de milioane in cazul ratarii finalei din Cupa

Dinamo a facut plangere si spera sa joace finala Cupei Romaniei in locul FCSB.

Chiar daca a pierdut cu 4-0 la general, Dinamo crede ca are sanse de a juca finala dupa ce Vlad ar fi fost folosit in tur desi era in stare de suspendare.

In caz contrar, dinamovistii vor sa ceara despagubiri catre FRF. 'Cainii' cred ca pot primi milioane de euro de la Federatie si isi motiveaza actiunea prin pierderea mai multor sponsori in urma iesirii din calculele pentru Europa. Becali rade de actiunea dinamovistilor, care au de gand sa se opreasca doar la TAS cu demersul lor. Dinamo e suparata pe Federatie pentru regulamentul ambiguu aplicat in Cupa.

"Numai ei ar fi in stare de asa ceva! De unde? Dinamo trebuie sa demonstreze castigul pe care l-ar fi avut. Ei ies din turul 3 preliminar, pe cine sa bata ei? Atat de multe nastrusnice de te minunezi. Vezi ca sunt oameni mari, nu copii! Va dati seama ce oameni? Sunt nastrusnici. Dar cerseala... cauta cerseala, noduri in papura, treaba lor! Doamne, iarta-i! Nu stiu ce fac!", a spus patronul FCSB astazi.