Reactia VEHEMENTA a lui Gigi Becali dupa ce Dinamo cere despagubiri in valoare de 5 milioane de euro: "Cerseala, cerseala... Iarta-i, Doamne, ca nu stiu ce fac"

Dinamo a depus un memoriu impotriva FCSB in urma catonaselor galbene primite de Andrei Vlad.

"Cainii" considera ca echipa patronata de Gigi Becali trebuia sa piarda la masa verde meciul tur din Cupa Romaniei. In acel meci Andrei Vlad a fost folosit chiar daca a primit cartonase galbene in saisprezecimi si in sferturi.

Dinamo este hotarata sa mearga la TAS indiferent de ce va decide Comisia de Etica si Disciplina a FRF si va cere despagubiri in valoare de 5 milioane de euro.

Gigi Becali declarat ca echipa din Stefan cel Mare vrea sa obtina bani nejustificati de la FCSB si ca ce vrea sa faca Dinamo este "o cerseala".

"Numai ei sunt in stare de asa ceva. De unde, de la TAS?! Ei normal trebuie sa demonstreze castigul pe care l-au pierdut. Sponsori si din calificare in Europa castiga cateva sute de mii. Din grupe iei banii.

Pe cine sa bata ei?! Atatea minunatii... si vezi ca sunt oameni mari. Iti dai seama ce oameni? Asta o mai pun si pe altceva. Cerseala, cauta cerseala, noduri in papura... Treaba lor, Doamne, iarta-i ca nu stiu ce fac!", a declarat Becali

Tweet Dinamo FCSB becali Citeste si: