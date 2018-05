Traseu INFERNAL pentru CFR in Liga Campionilor! FCSB tine cu Hermannstadt in finala Cupei! Posibili adversari in cupele europene

Romania va trimite patru echipe in cupele europene in sezonul 2018/19. Dintre acestea, campioana va merge in preliminariile UCL, iar locurile 2, 3 si 4 vor merge in UEL.

Liga I va avea patru reprezentante in cupele europene in sezonul viitor. Numele acestora este deja cunoscut, intrucat una dintre finalistele Cupei Romaniei, Hermannstadt, nu va putea participa in cupele europene, pentru ca nu si-a depus cererea pentru obtinerea licentei UEFA. Astfel, CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si Viitorul vor juca pentru Romania.

CFR Cluj merge in preliminariile Champions League, in timp ce FCSB, Viitorul si Craiova vor juca in preliminariile Europa League.

CSU Craiova, cu o victorie in finala Cupei Romaniei, va merge in turul 3 preliminar al Europa League. In caz contrar, daca Sibiul va castiga, va oferi locului 2 sansa de a juca direct in turul 3 al UEL.

De mentionat este si faptul ca Astra a anuntat ca va merge la TAS pentru a obtine licenta UEFA, dupa ce FRF nu i-a acordat-o. Totusi, sansele ca echipa giurgiuveana sa intre in calcule par mici.



O echipa in Liga Campionilor

Romania a ajuns pe locul 17 in clasamentul coeficientilor UEFA, astfel ca are dreptul de a trimite o singura echipa, campioana Ligii I, in cea mai importanta competitie intercluburi din Europa - UEFA Chmapions League.



Castigatoarea Ligii I, CFR Cluj, va intra in turul 2 preliminar al UEFA Champions League.

CFR Cluj, cu un coefcient de doar 4.090, nu va fi cap de serie la tregerea la sorti, astfel ca va incepe direct impotriva unor adversare destul de grele.



Adversare posibile CFR: Ludogorets (Bulgaria), Celtic (Scotia), APOEL (Cipru), FC Astana (Kazahstan), Qarabag (Azerbaijan), BATE Borisov (Belarus), Dinamo Zagreb (Croatia). Lista se va mai completa dupa ce alte campionate se vor incheia.



Trei echipe in Europa League

Pentru Europa League exista mai multe variante de lucru, in functie de deznodamantul Ligii I, dar si al Cupei Romaniei.

Caz 1: Daca CSU Craiova va castiga finala Cupei Romaniei, oltenii ar incepe direct in turul 3 al UEL, in timp ce vicecampioana ar intra cu un tur mai devreme.

Adversare posibile CSU Craiova: Zenit St. Petersburg (Rusia), Feyenoord (Olanda), Olympiakos Pireu (Grecia) si Dinamo Zagreb sau Hajduk Split.

Adversare posibile FCSB: Dinamo Tbilisi (Georgia), AIK Stockholm (Suedia), Aberdeen (Scotia), Kalju Nomme (Estonia), BK Hacken (Suedia), Djurgardens IF (Suedia), Slavia Sofia (Bulgaria), TSKA Sofia (Bulgaria), Radnicki Nis (Serbia), FK Ventspils (Letonia). FC Sahtior Soligorsk (Belarus), Glasgow Rangers (Scotia), Tobol Kustanai (Kazahstan), Irtysh Pavlodar (Kazahstan), Kairat Almaty (Kazahstan), CS Fola Esch (Luxemburg), Lillestrom SK (Norvegia), Sarpsborg 08 (Norvegia), FK Sarajevo (Bosnia Hertegovina)



Adversare posibile Viitorul: Stjarnan (Islanda), Birkirkara (Malta), Cliftonville (Irlanda de Nord), Siroki Brijeg (Bosnia Hertegovina), Buducnost Podgorica (Muntenegru), Petrocub Hincesti (Republica Moldova), Chikhura Sachkhere (Georgia), FK Trakai (Lituania), Luftetari Gjirokaster (Albania), IBV Vestmannaeyjar (Islanda), FK Liepaja (Letonia), B36 Torshavn (Insulele Feroe), Ilves Tampere (Finlanda), KuPS Kuopio (Finlanda), FC Lahti (Finlanda), Derry City (Irlanda), Shamrock Rovers (Irlanda), Samtredia (Georgia), Riga FC (Letonia), Trans Narva (Estonia), Stumbras Kaunas (Lituania), Bala Town (Tara Galilor), Gandzasar Kapan (Armenia), Banants Yerevan (Armenia), Balzan FC (Malta), Progrès Niederkorn (Luxemburg), Glenavon (Irlanda de Nord), Coleraine (Irlanda de Nord), Connah's Quay (Tara Galilor), NSI Runavik (Insulele Feroe)

Caz 2: Hermannstadt castiga Cupa si trimite vicecampioana in turul 3 al UEL

In acest caz, FCSB ar intra in urna capilor de serie alaturi de Zenit, Feyenoord sau Olympiakos, deci ar primi un adversar mai usor.

Pe de alta parte, Craiova, daca ar pierde Cupa, dar cu locul 3, ar avea urmatoarea lista de adversare: FC Sevilla (Spania), AZ Alkmaar (Olanda), Maccabi Tel-Aviv (Israel), Partizan Belgrad (Serbia), Burnley (Anglia), Molde FK (Norvegia), FC Ufa (Rusia), Apollon Limassol (Cipru), Asteras Tripolis (Grecia), Illichivets Mariupol (Ucraina), Lech Poznan (Polonia), Admira Wacker (Austria), Atromitos FC (Grecia), Zalgiris Vilnius (Lituania), FH Hafnarfjardar (Islanda), Dundalk (Irlanda), Gabala FK (Azerbaijan), NK Osijek (Croatia).