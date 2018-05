"Dan Petrescu si inca 3 transferuri, si CFR poate ajunge in Champions League!" Ce spune Andone despre performanta CFR-ului

Fost campion cu CFR, Ioan Andone spune ca echipa are sanse sa ajunga in Champions League cu cateva transferuri importante

Ioan Andone: "E un titlul meritat, asta e parerea mea. In opinia mea, in perioada in care am fost eu era o echipa mai buna. Nu intamplator am facut punctele pe care le-am facut in Champions League."

"E foarte important sa ramana antrenorul, asta e clar. Apoi trebuie sa faca cateva transferuri."

"Clubul este organizat foarte bine, au nevoie de cateva transferuri importante pentru a avea sanse sa ajunga in Champions League."

"Anul asta mi-a placut ca de la meci la meci au jucat tot mai bine."

"Jucatorii cu experienta au adus titlul asta, impreuna cu antrenorul Dan Petrescu."

"Eu cred ca daca ar fi sa facem o comparatie, jucatorii FCSB-ului sunt mai buni decat cei de la CFR, dar doar daca e sa ii luam individual." (PRO X)