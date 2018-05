Ion Alexandru: 11 concluzii dupa seara in care CFR Cluj a luat al patrulea titlu

Ion Alexandu, comentator PROTV, iti propune 11 concluzii dupa finalul de campioana. CFR a cucerit titlul dupa 6 ani in fata lui FCSB.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

• Dan Petrescu este primul jucator din Generatia de Aur care ajunge la doua titluri ca antrenor.

• Se pastreaza traditia care spune ca CFR Cluj ia titlul in anii pari. 2008, 2010, 2012 si acum 2018.

• Doar cu Gnohere nu poti avea pretentii la titlu. Francezul este, la egalitate cu Tucudean, golgeterul Romaniei.

• Viitorul lui Hagi n-a avut niciun sut pe poarta la Cluj. E greu de gasit un meci in care Viitorul sa nu nimereasca poarta. Cine il descopera fac cinste cu o bere rece!

• Andrei Cristea a schimbat destinul acestui titlu, cu golul din ultimul minut in Iasi – FCSB 1-0.

Citeste continuarea pe ionalexandru.ro