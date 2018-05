"Am fost mereu cu sufletul la gura! Dan Petrescu nu ne-a spus nimic despre plecare!" Prima reactie de la CFR dupa castigarea TITLULUI

CFR Cluj a castigat al 4-lea titlu din istoria clubului dupa 1-0 cu Viitorul!

Directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, Bogdan Mara, a fost primul care a reactionat dupa ce CFR a castigat titlul! Acesta a cantat mai intai alaturi de fiica lui "Campionii, campionii"!

"Am avut emotii mari pentru ca a fost un 1-0 care ne-a tinut cu sufletul la gura mereu. La cate s-au intamplat in acest sezon mi-era teama sa nu fie un sut in minutul 92 care sa fie gol. Nu le-am dat nicio sansa.



Vrem sa-i multumim si investitorului care ne-a dat mana libera sa aducem jucatori care s-au daruit. De maine stam la masa si ne gandim pentru ca vrem sa facem o echipa si mai puternica.



Nu stim absolut nimic, nu a existat nici macar o discutie. Sunt 0.0% sanse sa-l ia FCSB pe Omrani, doar daca achita clauza de 2 milioane de euro si accepta si Omrani pentru ca si asta conteaza" a spus Bogdan Mara la Digi Sport.