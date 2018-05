"Eu sunt VINOVAT! CFR Cluj a fost mai puternica!" Gigi Becali a anuntat un nou jucator care e OUT! Alibec, facut din nou PRAF

FCSB a pierdut pentru al 3-lea an consecutiv titlul.

Gigi Becali a avut o reactie dura la adresa unor jucatori de la FCSB dupa pierderea titlului.

"Titlul s-a pierdut, nu s-a castigat pentru ca a castigat echipa mai puternica, mai valoroasa, mai tare. Eu sunt responsabil pentru ca am permis ca din cauza lui Alibec niste lucruri la echipa. Facea faze la antrenamente, ca <<iar facem asta>>. Dar nu dam vina pe Alibec ca nu am pierdut din cauza lui titlul.



Nu e Alibec vinovat, CFR-ul a fost mai puternica. Am avut 4 meciuri cu ei si nu am condus nici macar o data. Noi nici astazi nu am condus clar, puteam sa nu marcam. Noi nu avem joc elaborat, nu avem posesia, niciodata nu am jucat atat de prost.



Dica ramane, dar vor pleca jucatori. Bine ca l-am pus pe Tanase pentru ca am vazut ca nu mai poate. Teixeira vreau sa-l mai tinem un an. Il compari pe Abang cu Alibec sau Gnohere, eu nu-l compar? Lui Budescu nu ai ce sa-i spui, daca nu era el nu castigam meciul. Trebuie sa intarim echipa. Eu sunt vinovatul din cauza ca am fost lacom de bani, trebuia sa-l lichidez de mult pe Alibec. <<Hai ca poate luam banii>> si tot l-am incercat. Alibec a uitat fotbalul.



Ce sa-i reprosez lui Mihai Stoica? Nu aduce el jucatorii, eu ii aduc. Lui Dica n-am ce sa-i reprosez, pentru ca el o sa spuna: <<Ti-am zis ca vreau sa-l dau afara pe Alibec ca vocifereaza si strica antrenamentele?>>. Ceea ce spune si face el la antrenament, nu face echipa pe teren. N-am avut putere sa castigam campionatul" a spus Gigi Becali la Pro X.