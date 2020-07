"S-a dus la Gigi Becali si a cerut sa fiu amendat!" Adi Popa SPUNE TOT: CONFLICTUL cu Bogdan Vintila despre care nu s-a stiut nimic! Ce l-a deranjat pe antrenor

Mijlocasul si-a terminat contractul cu FCSB dupa cateva luni foarte agitate in cadrul clubului.

Adi Popa si-a terminat contractul cu FCSB si nu a ramas cu amintiri prea placute din ultima aventura in tabara ros-albastrilor.

Adi Popa a fost adus in vara trecuta la FCSB, sub forma de imprumut de la Reading, si i s-a promis ca va juca. Cu toate acestea, mijlocasul nu a jucat atat de mult pe cat si-ar fi dorit, iar relatia cu oficialii clubului s-a racit.

Adi Popa a dezvaluit si un mic 'conflict' pe care l-a avut cu Bogdan Vintila, dupa care situatia s-a schimbat drastic. Totul s-a intamplat in luna octombrie a anului trecut, dupa meciul castigat de FCSB la Chindia, scor 2-1:

"Au fost si alti factori care nu au depins de mine. In tur, dupa acel interviu, s-au incercat amenzi asupra mea si Narcis Raducan este martor. Dupa meciul cu Chindia cand am spus ca nu sunt multumit sa fiu rezerva. Mi s-a spus ca am denigrat imaginea clubului. De acolo s-a dezvoltat de domnul Vintila o polemica, domnul Narcis va poate confirma ca a asistat la discutia cu tot grupul.

M-a luat deoparte si mi-a spus ca nu au cum sa ma amendeze.

Antrenorul ar fi vrut sa ma amendeze, iar de atunci

M-a intrebat daca pot sa joc stanga si i-am spus ca da, logic. Si m-am antrenat toata saptamana sa joc pe stanga, iar cand a venit meciul cu Chindia m-am trezit pe banca. Mi-a spus ca o sa joc si daca sunt pregatit. I-am spus ca normal ca sunt.

Dupa s-a dus cu domnul Tudor la Gigi Becali si a cerut sa ma amendeze.

Eram trimis in spatele portii, in timp ce multi juniori se antrenau cu toata echipa. Nu stiu daca a fost ceva personal dupa, ori ca eram prea multi. Dar la un nivel profesionist nu cred ca e normal sa faci asta. Eram foarte multi in spatele portii. Se lucra cu 11 jucatori, iar ceilalti...

E dificil cand te antrenezi in spatele portii, iar apoi la meci este nevoie de tine", a spus Adi Popa la Digi Sport.