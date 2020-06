"Daca nu ne trezim, vom ajunge sa pierdem si locurile de cupe europene!" Vintila, dezamagit la finalul partidei cu Astra

Bogdan Vintila a comentat greselile facute de elevii sai in meciul pierdut la Giurgiu.

Antrenorul lui FCSB a punctat ca jucatorii au fost prea entuziasmati si au facut multe greseli simple, dar care au avut urmari grave.

"Am facut niste greseli elementare, de pozitionare, de marcaj in careu, lucruri simple care ne-au costat foarte mult. De lipsa de asumare a deciziei de a suta la poarta, cu toate ca am avut multe suturi mai aveam posibilitatea sa marcam.

Sunt dezamagit de faptul ca am muncit mult, am avut jocul in mana si l-am pierdut. Nu am pierdut decat pe o neatentie a noastra. Este pacat pentru ca eram intr-un moment bun. Se pare ca nici victoria cu Dinamo nu ne-a picat foarte bine. Am fost prea entuziasmati si nu am mai fost echilibrati in aceasta partida. Ma asteptam ca din primii 11 sa rezolv meciul. Jucatorii care au venit de pe banca au adus un plus, dar nu am reusit sa marcam. Platim tribut lipsei de personalitate in fata portii si deciziilor gresite din faza de aparare.

Este deja foarte greu de recuperat distanta. Daca vom juca in continuare asa, vom avea probleme si sa ocupam un loc de cupe europene. Urmeaza un meci cu Botosani de care pe care. Singuri ne facem viata grea, din pacate. Trebuie sa muncim, sa ne trezim si sa aratam ca suntem echipa de fruntea clasamentului. Astazi am aratat doar o prima repriza", a declarat Bogdan Vintila.

Despre venirea lui Neubert la FCSB, antrenorul "ros-albastrilor" a fost concis: "Orice om care vine sa aduca un plus in cadrul echipei este binevenit."