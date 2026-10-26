Jucătorul criticat de Reghecampf la FCSB are "probleme în viața personală": "Sperăm că totul va fi bine"

FCSB are un moral excelent după ce a câștigat clar derby-ul cu Rapid, din Superliga, scor 4-1. Pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf urmează un duel în grupele Cupei României cu divizionara secundă Gloria Bistrița, joi, de la ora 21:30.

Probleme în viața personală pentru David Miculescu

La partida din Cupa României este puțin probabil să apară și David Miculescu. Fotbalistul de bandă a avut o prestație modestă în derby-ul cu Rapid, a fost înlocuit la pauză, iar după meci a fost criticat de Laurențiu Reghecampf, care a spus că Miculescu "nu a fost la nivelul pe care eu mi-l doresc", dar și că "jucătorii care sunt schimbați trebuie să se gândească și să facă mai mult pentru a reveni la forma lor cea mai bună".

Prestația modestă a lui Miculescu ar fi provocată de anumite probleme personale. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre acest subiect, fără să intre în detalii.

"Miculescu are niște probleme extra, le discutăm. Are niște probleme în viața personală. Suntem alături de el și sperăm că totul va fi bine. Va fi bine și el", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.